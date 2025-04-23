Масони проти Рептилоїдів

Світ не такий, яким здається. Або, може, саме такий, а нам просто подобається думати інакше?

Українська правда запускає подкаст про теорії змови та те, як вони впливають на Україну. Щодватижні ми будемо стрибати в кролячу нору популярних конспрологічних теорій, де невидимі сили смикають за нитки історії, а прості збіги перетворюються в хитрі плани.

Ми пройдемо цей шлях з вами і повернемось на шлях здорового глузду. Можливо.

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