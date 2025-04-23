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Масони проти Рептилоїдів

Масони проти Рептилоїдів – трейлер подкасту

Сашко Кульчицький — Середа, 23 квітня 2025, 15:52

Світ не такий, яким здається. Або, може, саме такий, а нам просто подобається думати інакше?

Українська правда запускає подкаст про теорії змови та те, як вони впливають на Україну. Щодватижні ми будемо стрибати в кролячу нору популярних конспрологічних теорій, де невидимі сили смикають за нитки історії, а прості збіги перетворюються в хитрі плани. 

Ми пройдемо цей шлях з вами і повернемось на шлях здорового глузду. Можливо. 

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Слухайте подкаст «Масони проти Рептилоїдів» на зручній платформі:
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Масони проти Рептилоїдів

Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?

Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?

Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.

Підписуйтесь, поки таємні агенти не постукали у ваші двері.

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Масони проти Рептилоїдів – трейлер подкасту
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