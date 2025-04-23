Масони проти Рептилоїдів – трейлер подкасту
Світ не такий, яким здається. Або, може, саме такий, а нам просто подобається думати інакше?
Українська правда запускає подкаст про теорії змови та те, як вони впливають на Україну. Щодватижні ми будемо стрибати в кролячу нору популярних конспрологічних теорій, де невидимі сили смикають за нитки історії, а прості збіги перетворюються в хитрі плани.
Ми пройдемо цей шлях з вами і повернемось на шлях здорового глузду. Можливо.
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Масони проти Рептилоїдів
Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?
Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?
Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.
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