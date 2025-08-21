Сорос против мира: история миллиардера, которого боятся Путин и Трамп
Кто такой Джордж Сорос — 95-летний серый кардинал или удобная мишень для конспирологов? Кто такие фантастические "соросята" и где их искать? И главное: заплатил ли Сорос за этот выпуск?
В седьмом эпизоде мы разбираемся, как миллиардер-философ, переживший холокост, стал одним из главных персонажей мировых заговоров. Мы расскажем о реальном Соросе, от детства до настоящего времени, и узнаем, какие теории заговоров приписывают ему в Украине и мире. И, конечно, за что его так не любят Путин, Трамп, Орбан и другие авторитарные политики.
Включайте и узнавайте, в каких родственных связях, по мнению конспирологов, находятся Зеленский и Сорос.
