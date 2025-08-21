Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Масоны против Рептилоидов

Сорос против мира: история миллиардера, которого боятся Путин и Трамп

Четверг, 21 августа 2025, 15:37

Кто такой Джордж Сорос — 95-летний серый кардинал или удобная мишень для конспирологов? Кто такие фантастические "соросята" и где их искать? И главное: заплатил ли Сорос за этот выпуск?

В седьмом эпизоде мы разбираемся, как миллиардер-философ, переживший холокост, стал одним из главных персонажей мировых заговоров. Мы расскажем о реальном Соросе, от детства до настоящего времени, и узнаем, какие теории заговоров приписывают ему в Украине и мире. И, конечно, за что его так не любят Путин, Трамп, Орбан и другие авторитарные политики.

Включайте и узнавайте, в каких родственных связях, по мнению конспирологов, находятся Зеленский и Сорос.

Поддержите подкаст "Масоны против Рептилоидов" на подкаст-премии слушно. Проголосуйте в категории "Лучший развлекательный подкаст" по ссылке.

Также можете поддержать подкасты "Хроники экономики" в категории "Информационный подкаст" и Back to the Roots в категории "Исторический подкаст".

Слухайте подкаст «Масони проти Рептилоїдів» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud RSSRSS

Реклама:

Масоны против Рептилоидов

Заходят как-то сионист, масон и рептилоид в бар, а бармен их спрашивает: а вы слышали, что Украинская Правда запускает подкаст о теориях заговора?

Каковы секретные планы мирового правительства на Украину? Кто стоит за Михаилом Ткачом? И главное – почему люди вообще верят во все эти вещи?

Каждую неделю мы будем рассказывать о распространенных теориях заговора, почему они работают и как разрушают страну изнутри. Без алюминиевых шапочек, но с фактами, юмором и, совсем немного, - сарказмом.

Подписывайтесь, пока тайные агенты не постучались в вашу дверь.

Реклама:
Сорос против мира: история миллиардера, которого боятся Путин и Трамп
21 августа 2025, 15:37
Вирус, чипы, два шприца: Как ковид сделал нас конспирологами
6 августа 2025, 17:30 — Сашко Кульчицкий
Как будет работать открытый банкинг и что он даст украинцам?
29 июля 2025, 16:11 — Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина
Скандал с законом о НАБУ и САП и реакция Банковой: что дальше?
26 июля 2025, 16:51 — Роман Романюк, Роман Кравец
Протесты по всей Украине, подозрения Кривоносу и Клименко и 70 обысков за день – "УП. Чат"
25 июля 2025, 15:12 — Татьяна Даниленко, Михаил Ткач
Все подкасты...
Каналы
Масоны против Рептилоидов
8 эпизодов
Нечитані вірші
10 эпизодов
Шілософія
7 эпизодов
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
Хроніки економіки
128 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Кляті питання
280 эпизодов
УП-2
52 эпизода
УП. Чат
44 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
7 эпизодов
УП. Вголос
72 эпизода
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
64 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов