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Подкаст "Кляті питання"

Підсумки "нормандського саміту". Гість випуску: Сергій Сидоренко

Федір Попадюк, Сергій Сидоренко — Неділя, 15 грудня 2019, 04:35

9 грудня у Парижі, в рамках "нормандського саміту", пройшла зустріч президентів України, Росії, Франції та канцлерки Німеччини. Це була перша за три роки зустріч у такому форматі, причому Володимир Зеленський добивався її ледь не від дня свого обрання на посаду президента.

Перед зустріччю були побоювання, що саміт закінчиться певними поступками Росії. Але зради не сталося.

Зеленський позначив "червоні лінії", західні партнери підтримали позицію України, що Мінські домовленості треба змінювати, ОБСЄ отримав мандат на нічний моніторинг, і є шанс що українські полонені, які знаходяться у ОРДЛО, повернуться додому до нового року.

Про те, чи будуть досягнені ці домовленості, чим Зеленський здивував Путіна та чи буде новий "нормандський саміт" говоримо з редактором "Європейської правди" Сергієм Сидоренком.

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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