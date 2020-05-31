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Подкаст "Кляті питання"

Що треба знати про сурогатне материнство в Україні?

Федір Попадюк, Наталія Бушковська — Неділя, 31 травня 2020, 11:03

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми трошки відійдемо від політичних обговорень та поговоримо про сурогатне материнство.

Пару тижнів тому "Українська правда" писала про те, що в одному з київських готелів лежить 46 немовлят народжених від сурогатних мам, яких через закриття кордонів їх не можуть забрати їхні батьки.

Але що ми всі знаємо про сурогатне материнство? Чи регулюється воно законом? Чи порушуються права жінок? Про які проблеми говорять сурогатні матері?

Про усе це, ми поговорили з журналісткою УП.Життя та авторкою нашого медичного подкасту "Температура нормальна" Наталкою Бушковською, яка нещодавно дуже детально описувала проблеми сурогатного материнства.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, GooglePodcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Що у подкасті? 

  • Що таке сурогатне материнство?
  • Яке законодавство щодо цього існує в Україні та світі?
  • Сурогатне материнство і права жінок

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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Чому вони крадуть?
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Один одному
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78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
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