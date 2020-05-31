Что нужно знать о суррогатном материнстве в Украине?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми трошки відійдемо від політичних обговорень та поговоримо про сурогатне материнство.

Пару тижнів тому "Українська правда" писала про те, що в одному з київських готелів лежить 46 немовлят народжених від сурогатних мам, яких через закриття кордонів їх не можуть забрати їхні батьки.

Але що ми всі знаємо про сурогатне материнство? Чи регулюється воно законом? Чи порушуються права жінок? Про які проблеми говорять сурогатні матері?

Про усе це, ми поговорили з журналісткою УП.Життя та авторкою нашого медичного подкасту "Температура нормальна" Наталкою Бушковською, яка нещодавно дуже детально описувала проблеми сурогатного материнства.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, GooglePodcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Що у подкасті?

Що таке сурогатне материнство?

Яке законодавство щодо цього існує в Україні та світі?

Сурогатне материнство і права жінок

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