Говоримо про Клуб УП та про те, чому журналістика – це спільна справа читача і авторів

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Севгіль Мусаєваsevgil hayretdın qızı musaieva, Федір Попадюк
Неділя, 21 червня 2020, 19:19

18 червня ми запустили Клуб читачів УП. Над його створенням ми працювали досить довгий час. Для нас це дуже важлива історія, до якої нам хочеться залучити якомога більше наших читачів і саме тому ми так багато зараз розповідаємо про наш Клуб.

Тому, у новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми будемо говорити з головною редакторкою Української правди Севгіль Мусаєвою про Клуб читачів УП та причини його створення. А також, на прикладі подкасту "Кляті питання", який робить одна людина, пояснимо, чому для нас важливо, щоб ви стали частиною Клубу.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, GooglePodcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Інші епізоди подкасту "Кляті питання": 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Говоримо про Клуб УП та про те, чому журналістика – це спільна справа читача і авторів
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