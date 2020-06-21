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Подкаст "Кляті питання"

Говоримо про Клуб УП та про те, чому журналістика – це спільна справа читача і авторів

Севгіль Мусаєва, Федір Попадюк — Неділя, 21 червня 2020, 19:19

18 червня ми запустили Клуб читачів УП. Над його створенням ми працювали досить довгий час. Для нас це дуже важлива історія, до якої нам хочеться залучити якомога більше наших читачів і саме тому ми так багато зараз розповідаємо про наш Клуб.

Тому, у новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми будемо говорити з головною редакторкою Української правди Севгіль Мусаєвою про Клуб читачів УП та причини його створення. А також, на прикладі подкасту "Кляті питання", який робить одна людина, пояснимо, чому для нас важливо, щоб ви стали частиною Клубу.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, GooglePodcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Інші епізоди подкасту "Кляті питання": 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
176 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
16 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
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