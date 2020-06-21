Говорим о Клубе УП и о том, почему журналистика — это общее дело читателя и авторов

18 червня ми запустили Клуб читачів УП. Над його створенням ми працювали досить довгий час. Для нас це дуже важлива історія, до якої нам хочеться залучити якомога більше наших читачів і саме тому ми так багато зараз розповідаємо про наш Клуб.

Тому, у новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми будемо говорити з головною редакторкою Української правди Севгіль Мусаєвою про Клуб читачів УП та причини його створення. А також, на прикладі подкасту "Кляті питання", який робить одна людина, пояснимо, чому для нас важливо, щоб ви стали частиною Клубу.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, GooglePodcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Інші епізоди подкасту "Кляті питання":