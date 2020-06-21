Говорим о Клубе УП и о том, почему журналистика — это общее дело читателя и авторов

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Севгиль Мусаеваsevgil hayretdın qızı musaieva, Федор Попадюк
Воскресенье, 21 июня 2020, 19:19

18 червня ми запустили Клуб читачів УП. Над його створенням ми працювали досить довгий час. Для нас це дуже важлива історія, до якої нам хочеться залучити якомога більше наших читачів і саме тому ми так багато зараз розповідаємо про наш Клуб.

Тому, у новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми будемо говорити з головною редакторкою Української правди Севгіль Мусаєвою про Клуб читачів УП та причини його створення. А також, на прикладі подкасту "Кляті питання", який робить одна людина, пояснимо, чому для нас важливо, щоб ви стали частиною Клубу.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, GooglePodcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Інші епізоди подкасту "Кляті питання": 

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Говорим о Клубе УП и о том, почему журналистика — это общее дело читателя и авторов
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