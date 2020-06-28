Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Подкаст "Кляті питання"

Чому кількість хворих на коронавірус так стрімко зростає?

Федір Попадюк — Неділя, 28 червня 2020, 14:07

Останні тижні червня на фоні поступового виходу з карантину, відкриття закладів та відновлення сполучення, ми спостерігаємо високу кількість нових захворювань на коронавірус.

І це логічно, бо коронавірус нікуди не подівся, як би наш з вами втомлений від постійного стресу та ізоляції мозок не хотів ігнорувати цього факту.

Так, цього тижня ми вже подолали відмітку у тисячу хворих за один день. І якщо пройтись вулицями міста, то окрім масок на підборіддях та балонів з антисептиками, які стоять у кожному закладі, нічого більше не вказує на те, що в Україні пандемія та постійна необхідність дотримуватись соціального дистанціювання.

Але чого кількість хворих зараз така висока? Чи можна було б щось зробити, щоб вона була меншою? І які прорахунки влади призвели для того, що кількість хворих зростає, а не зменшується?

Про все це будемо говорити з колишнім заступником міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, а зараз першим заступником генерального директора клініки "Оберіг" Олександром Лінчевським. 

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercastАБУК. 

З подкасту ви дізнаєтесь: 

  • Навіщо впроваджувався карантин та як ми маємо поводитися зараз? 
  • У чому виникає проблема з тестуванням? 
  • Чому держава має правильно інформувати населення щодо коронавірусу? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання": 

Реклама:

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Реклама:
Приватизація під час війни: продаж за безцінь чи збереження корупційних схем
6 липня 2023, 18:49 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Валерій Пекар: "Перемога – це мир, кращий за попередній, мир, коли росія більше не загрожує Україні"
5 липня 2023, 18:14 — Аліна Фролова
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
4 липня 2023, 15:10 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
Їдиш - мова та культура України
3 липня 2023, 18:40 — Костянтин Дорошенко
Як ЄС допомагає знайти порозуміння Сербії та Косово і чому це поки здається недосяжним
1 липня 2023, 18:37 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів