Почему количество заболевших коронавирусом так стремительно растет?

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Федор Попадюк
Воскресенье, 28 июня 2020, 14:07

Останні тижні червня на фоні поступового виходу з карантину, відкриття закладів та відновлення сполучення, ми спостерігаємо високу кількість нових захворювань на коронавірус.

І це логічно, бо коронавірус нікуди не подівся, як би наш з вами втомлений від постійного стресу та ізоляції мозок не хотів ігнорувати цього факту.

Так, цього тижня ми вже подолали відмітку у тисячу хворих за один день. І якщо пройтись вулицями міста, то окрім масок на підборіддях та балонів з антисептиками, які стоять у кожному закладі, нічого більше не вказує на те, що в Україні пандемія та постійна необхідність дотримуватись соціального дистанціювання.

Але чого кількість хворих зараз така висока? Чи можна було б щось зробити, щоб вона була меншою? І які прорахунки влади призвели для того, що кількість хворих зростає, а не зменшується?

Про все це будемо говорити з колишнім заступником міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, а зараз першим заступником генерального директора клініки "Оберіг" Олександром Лінчевським. 

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercastАБУК. 

З подкасту ви дізнаєтесь: 

  • Навіщо впроваджувався карантин та як ми маємо поводитися зараз? 
  • У чому виникає проблема з тестуванням? 
  • Чому держава має правильно інформувати населення щодо коронавірусу? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання": 

Темы: коронавирус
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Кляті питання

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