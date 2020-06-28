Почему количество заболевших коронавирусом так стремительно растет?

Останні тижні червня на фоні поступового виходу з карантину, відкриття закладів та відновлення сполучення, ми спостерігаємо високу кількість нових захворювань на коронавірус.

І це логічно, бо коронавірус нікуди не подівся, як би наш з вами втомлений від постійного стресу та ізоляції мозок не хотів ігнорувати цього факту.

Так, цього тижня ми вже подолали відмітку у тисячу хворих за один день. І якщо пройтись вулицями міста, то окрім масок на підборіддях та балонів з антисептиками, які стоять у кожному закладі, нічого більше не вказує на те, що в Україні пандемія та постійна необхідність дотримуватись соціального дистанціювання.

Але чого кількість хворих зараз така висока? Чи можна було б щось зробити, щоб вона була меншою? І які прорахунки влади призвели для того, що кількість хворих зростає, а не зменшується?

Про все це будемо говорити з колишнім заступником міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, а зараз першим заступником генерального директора клініки "Оберіг" Олександром Лінчевським.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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З подкасту ви дізнаєтесь:

Навіщо впроваджувався карантин та як ми маємо поводитися зараз?

У чому виникає проблема з тестуванням?

Чому держава має правильно інформувати населення щодо коронавірусу?

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