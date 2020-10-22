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Подкаст "Кляті питання"

Ями на дорогах, відсутня гаряча вода та невідремонтовані лікарні: За що відповідає місцева влада?

Федір Попадюк — Четвер, 22 жовтня 2020, 16:30

До дня Х залишаються лічені дні. Вже 25 жовтня члени виборчих дільниць по всій країні видадуть стіс із кількох різнокольорових бюлетенів кожному, хто виявив бажання віддати свій голос на місцевих виборах.

Оперативно зорієнтуватися на місці без спецпідготовки буде важко, тож на дільницю бажано йти вже з остаточним усвідомленням того, де і, головне, чому потрібно ставити позначку.

Не зайвим буде заздалегідь дізнатися, чим відрізняються функції та повноваження тих посад, на які претендують кандидати зі списку. А зрозуміти, як взагалі працює розгалужена система органів місцевого самоврядування в Україні — взагалі вищий пілотаж. 

Тож у новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми будемо говорити про те, як влаштована місцева влада та якою є її повноваження. Допомогати нам у цьому буде аналітично-адвокаційний "Центр спільних дій" – її виконавчий директор Андрій Андрушків та аналітик Олег Савичук.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercastАБУК. 

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Що у подкасті?

  • Що таке територіальна громада?
  • Що таке місцеве самоврядування і навіщо воно потрібне?
  • З яких органів складається система місцевого самоврядування та чим займається кожен із них?
  • Що може робити місцева влада та за що вона відповідає?
  • Звідки місцева влада бере гроші і на що вона їх витрачає?
  • Які функції виконують місцеві державні адміністрації?

Більше епізодів подкасту "Кляті питання": 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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Хроніки економіки
26 епізодів
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25 епізодів
(не)Безпечна Країна
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Температура - нормальна!
65 епізодів
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