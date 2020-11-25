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Подкаст "Кляті питання"

"Не перекладайте відповідальність за свій смітник на владу": Що не так з сортуванням сміття в Україні

Анна Хівренко, Федір Попадюк — Середа, 25 листопада 2020, 13:18

"Якщо ми не почнемо протистояти кліматичним змінам зараз, нинішнє століття може виявитися останнім століттям для людства", – сказав у жовтні буремного 2020-го генсек ООН Антоніу Гутерріш. 

Боротьбу з поступовою руйнацією планети можна розпочати з найбільш очевидних та невигадливих махінацій – із сортування відходів. 

Переважна частина сміття, що опиняється на звалищах, є токсичною. А необережне поводження з відходами шкодить не лише навколишньому середовищу, а й людині, яка власноруч ці відходи продукує. Водночас більшість речей можна переробити та використати ще раз. Для цього знадобиться лишень трошки мотивації, знання елементарних правил сортування та декілька секунд часу на день.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про теорію та практику сортування сміття, а також про апокаліпсичні наслідки його ігнорування. Подробиці про все це та багато іншого – у розмові з головою ГО "Україна без сміття" Євгенією Аратовською та координатором львівської ГО "Зелена коробка" Іллею Петриком. 

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Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, OvercastАБУК. 

Що у подкасті?

  • Навіщо сортувати сміття?
  • Як сортування впливає на різні сфери життєдіяльності та сприяє розвитку економіки?
  • Яка ситуація з сортуванням в Україні?
  • Чому не працює закон "Про відходи"?
  • Навіщо Україна імпортує сміття з-за кордону?
  • З яких держав можна брати приклад у сортуванні відходів?
  • З чого починати тим, хто ніколи не сортував?

Більше епізодів подкасту "Кляті питання": 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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