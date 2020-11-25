"Не перекладайте відповідальність за свій смітник на владу": Що не так з сортуванням сміття в Україні

"Якщо ми не почнемо протистояти кліматичним змінам зараз, нинішнє століття може виявитися останнім століттям для людства", – сказав у жовтні буремного 2020-го генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Боротьбу з поступовою руйнацією планети можна розпочати з найбільш очевидних та невигадливих махінацій – із сортування відходів.

Переважна частина сміття, що опиняється на звалищах, є токсичною. А необережне поводження з відходами шкодить не лише навколишньому середовищу, а й людині, яка власноруч ці відходи продукує. Водночас більшість речей можна переробити та використати ще раз. Для цього знадобиться лишень трошки мотивації, знання елементарних правил сортування та декілька секунд часу на день.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про теорію та практику сортування сміття, а також про апокаліпсичні наслідки його ігнорування. Подробиці про все це та багато іншого – у розмові з головою ГО "Україна без сміття" Євгенією Аратовською та координатором львівської ГО "Зелена коробка" Іллею Петриком.

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Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Що у подкасті?

Навіщо сортувати сміття?

Як сортування впливає на різні сфери життєдіяльності та сприяє розвитку економіки?

Яка ситуація з сортуванням в Україні?

Чому не працює закон "Про відходи"?

Навіщо Україна імпортує сміття з-за кордону?

З яких держав можна брати приклад у сортуванні відходів?

З чого починати тим, хто ніколи не сортував?

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