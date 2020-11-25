"Не перекладайте відповідальність за свій смітник на владу": Що не так з сортуванням сміття в Україні
"Якщо ми не почнемо протистояти кліматичним змінам зараз, нинішнє століття може виявитися останнім століттям для людства", – сказав у жовтні буремного 2020-го генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Боротьбу з поступовою руйнацією планети можна розпочати з найбільш очевидних та невигадливих махінацій – із сортування відходів.
Переважна частина сміття, що опиняється на звалищах, є токсичною. А необережне поводження з відходами шкодить не лише навколишньому середовищу, а й людині, яка власноруч ці відходи продукує. Водночас більшість речей можна переробити та використати ще раз. Для цього знадобиться лишень трошки мотивації, знання елементарних правил сортування та декілька секунд часу на день.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про теорію та практику сортування сміття, а також про апокаліпсичні наслідки його ігнорування. Подробиці про все це та багато іншого – у розмові з головою ГО "Україна без сміття" Євгенією Аратовською та координатором львівської ГО "Зелена коробка" Іллею Петриком.
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Що у подкасті?
- Навіщо сортувати сміття?
- Як сортування впливає на різні сфери життєдіяльності та сприяє розвитку економіки?
- Яка ситуація з сортуванням в Україні?
- Чому не працює закон "Про відходи"?
- Навіщо Україна імпортує сміття з-за кордону?
- З яких держав можна брати приклад у сортуванні відходів?
- З чого починати тим, хто ніколи не сортував?
Більше епізодів подкасту "Кляті питання":
Подкаст "Кляті питання"
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