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Подкаст "Кляті питання"

Що не так з іпотекою в Україні та чому іпотечна програма Зеленського під 7% не забезпечить українців житлом?

Федір Попадюк — Субота, 3 квітня 2021, 13:03

Українці, які мріють про власне житло і хочуть придбати його за допомоги іпотеки, змушені виплачувати приблизно 17% річних. У сусідній Польщі, для порівняння, ставки по іпотеці становлять 3,4-3,7%. Не дивно, що у Польщі обсяг іпотечних кредитів становить 20% від ВВП країни, тоді як в Україні – лише 0,7%. 

Президент Володимир Зеленський ще у лютому 2020 року хотів щоб іпотека в Україні була 10% вже у вересні 2020 року, але спробувати впровадити такі цілі у життя завадив коронавірус.

Схоже, у 2021 році в уряді Зеленського знайшли рішення, як знизити відсоток за іпотеку. 1 березня в Україні стартувала програма іпотечних кредитів під 7% річних, на яку з бюджету виділили 300 мільйонів гривень.

Хто може отримати дешеву іпотеку Зеленського і за яких умов? Які обмеження на житло діють у межах цієї іпотечної програми? І чи треба бігти в банк, щоб оформлювати іпотеку під 7% прямо зараз? Про все це ми поговорили з заступником головного редактора "Економічної правди" Миколою Максимчуком.

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Що у подкасті?

  • Чому відсоток на іпотеку в Україні такий високий?
  • Як працюватиме програма іпотечних кредитів під 7% річних?
  • Які вимоги діятимуть до об’єкта іпотеки, та до тих, хто хоче її взяти?
  • У чому проблеми цієї іпотеки?
  • Як це працює на практиці?

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Подкаст "Кляті питання"

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