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Подкаст "Кляті питання"

Детектив НАБУ: "Чи захищені детективи від помсти впливових фігурантів? Точно ні!"

Федір Попадюк — Субота, 24 липня 2021, 11:54

Національне антикорупційне бюро України існує з 2015 року. Створення органу, який буде займатися корупційними справами ТОП-посадовців було однією з вимог МВФ та ЄС для отримання безвізу.

За шість років свого існування НАБУ запам’яталось великою кількістю гучних справ – "Роттердам+", рюкзаки Авакова, справа проти колишнього голови ДФС Романа Насірова, "бурштинова справа" та справа Окружного адмінсуду.

НАБУ створює чимало проблем депутатам, міністрам чи топ-менеджерам державних підприємств. Але дуже часто справи спочатку затягувались, а потім розвалювались у судах.

Зазвичай, журналісти говорять про НАБУ з директором Антикорупційного бюро Артемом Ситником і говорять про ТОП-корупцію та політичну складову.  

Сьогодні ж, у новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговоримо зі старшим детективом НАБУ Надією про те, як вона потрапила у агентство, з чого складається її робочий день, чого не вистачає детективам для нормальної роботи, чи є на детективів тиск, та чи відчувають детективи НАБУ вигоряння, коли фігуранти їхніх справ залишаються на свободі.

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Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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