"Сучасний блогер, як робота": Говоримо з блогерами Андрієм Med GOblin'ом та Тарасом Білкою

Блогер у 2021 році – це вже практично нова повноцінна професія.

Завдяки розвитку інтернету, здешевленню ціни на камери та легкості опанування монтажних програм – бути блогером може практично хто завгодно, головне було б бажання.

Але які виклики стоять перед сучасними блогерами? Чому люди відмовляються від того, чим займались раніше і стають блогерами? І чи можна на цьому заробляти?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", який був записаний у Харкові перед гладачами, говоримо з блогером Тарасом Білкою, який подорожує Україною з візитами до найцікавіших крафтових виробників, та з Андрієм MedGoblin’ом - лікарем та автором блогу про медицину MED GOblin у Телеграм.

Цей подкаст виходить в рамках проєкту "Форум лідерів думок" у партнерстві з проєктом "Fake X" за підтримки агенції з міжнародного розвитку USAID в Україні.

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