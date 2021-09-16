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Подкаст "Кляті питання"

"Сучасний блогер, як робота": Говоримо з блогерами Андрієм Med GOblin'ом та Тарасом Білкою

Четвер, 16 вересня 2021, 15:10

Блогер у 2021 році – це вже практично нова повноцінна професія.

Завдяки розвитку інтернету, здешевленню ціни на камери та легкості опанування монтажних програм – бути блогером може практично хто завгодно, головне було б бажання.

Але які виклики стоять перед сучасними блогерами? Чому люди відмовляються від того, чим займались раніше і стають блогерами? І чи можна на цьому заробляти?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", який був записаний у Харкові перед гладачами, говоримо з блогером Тарасом Білкою, який подорожує Україною з візитами до найцікавіших крафтових виробників, та з Андрієм MedGoblin’ом - лікарем та автором блогу про медицину MED GOblin у Телеграм.

Цей подкаст виходить в рамках проєкту "Форум лідерів думок" у партнерстві з проєктом "Fake X" за підтримки агенції з міжнародного розвитку USAID в Україні.

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Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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