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Подкаст "Кляті питання"

Яким уряд бачить бюджет на 2022 рік? Говоримо з журналістом Ярославом Вінокуровим

Федір Попадюк, Ярослав Вінокуров — Субота, 18 вересня 2021, 13:57

Цього тижня кабінет міністрів ухвалив державний бюджет на 2022 рік. Чи не вперше цей документ готувався міністерством фінансів в атмосфері тотальної утаємниченості. Цифри до останнього тримали в таємниці – члени уряду, в тому числі прем'єр–міністр Денис Шмигаль, на руки отримали майбутній кошторис лише перед самим засіданням.

Справа залишилась за малим – щоб проєкт бюджету ухвалили депутати не дуже сильно його перекроївши своїми хотілками.

Як ухвалюється бюджет? За рахунок чого він наповнюється? І які особливості цьогорічного бюджету? Про все це ми поговорили з журналістом "Економічної правди" Ярославом Вінокуровим.

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Подкаст "Кляті питання"

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