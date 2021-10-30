Усюди хакери: Як захистити від кіберзлочинів себе та свій бізнес?

І користувачі інтернету, і користувачі мобільного та фіксованого зв’язку, можуть бути потенційними жертвами шахраїв. За нагоди зловмисники намагаються отримати доступ до логінів та паролів користувачів, банківських даних та навіть вкрасти номер телефону.

Представники бізнесу також вдосконалюють захист від кіберзлочинців. Адже робота компанії може бути паралізована, якщо, наприклад, у її комп’ютерну мережу була завантажена шкідлива програма.

Щоб бути більш захищеним, треба пам’ятати не тільки про надійні паролі, подвійну аутентифікацію, але й уважніше ставитись до особистих даних, якими ви ділитесь в інтернеті, у тому числі й персональним мобільним номером. А власникам та керівникам бізнесу слід замислитись про захист інфраструктури від фішингових та DDoS-атак.

Як мобільні оператори захищають дані своїх клієнтів? Які загрози можуть спіткати користувачів телеком-послуг та як уберегтися? Як спонукати людей дотримуватися правил кібербезпеки? Як захистити IT-інфраструктуру та системи компанії, та які інструменти для захисту доступні вже зараз?

Про все це в новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з директором з кібербезпеки та Data Protection Officer компанії "Київстар" Юрієм Прокопенком.

Подкаст виходить за підтримки компанії "Київстар".

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК

Інформація щодо правил безпеки та кібергігієни шукайте на офіційному сайті оператора "Профілактика мобільного шахрайства": https://kv.st/7VO

Продукти і послуги, про які ми говоримо в подкасті, ви знайдете за посиланням:

Захист AntiDDoS – від відомих і невідомих атак нового типу: https://kv.st/7V7

Захист перевірка IMSI – від атаки з заміною SIM-карт: https://kv.st/7VN

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