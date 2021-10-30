Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Подкаст "Кляті питання"

Усюди хакери: Як захистити від кіберзлочинів себе та свій бізнес?

Федір Попадюк — Субота, 30 жовтня 2021, 09:00

І користувачі інтернету, і користувачі мобільного та фіксованого зв’язку, можуть бути потенційними жертвами шахраїв. За нагоди зловмисники намагаються отримати доступ до логінів та паролів користувачів, банківських даних та навіть вкрасти номер телефону.

Представники бізнесу також вдосконалюють захист від  кіберзлочинців. Адже робота компанії може бути паралізована, якщо, наприклад, у її комп’ютерну мережу була завантажена шкідлива програма.

Щоб бути більш захищеним, треба пам’ятати не тільки про надійні паролі, подвійну аутентифікацію, але й уважніше ставитись до особистих даних, якими ви ділитесь в інтернеті, у тому числі й персональним мобільним номером. А власникам та керівникам бізнесу слід замислитись про захист інфраструктури від фішингових та DDoS-атак.

Як мобільні оператори захищають дані своїх клієнтів? Які загрози можуть спіткати користувачів телеком-послуг та як уберегтися? Як спонукати людей дотримуватися правил кібербезпеки? Як захистити IT-інфраструктуру та системи компанії, та які інструменти для захисту доступні вже зараз?

Про все це в новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з директором з кібербезпеки та Data Protection Officer компанії "Київстар" Юрієм Прокопенком.

Подкаст виходить за підтримки компанії "Київстар".

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК

Інформація щодо правил безпеки та кібергігієни шукайте на офіційному сайті оператора "Профілактика мобільного шахрайства": https://kv.st/7VO 

Продукти і послуги, про які ми говоримо в подкасті, ви знайдете за посиланням:

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

Реклама:

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Реклама:
Анка Фельдгузен: "Росія не зникне, вона буде там географічно"
8 липня 2023, 16:50 — Аліна Фролова
500 днів війни, просування під Бахмутом, зброя від Болгарії та Чехії – головне про війну за тиждень
8 липня 2023, 10:22 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Приватизація під час війни: продаж за безцінь чи збереження корупційних схем
6 липня 2023, 18:49 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Валерій Пекар: "Перемога – це мир, кращий за попередній, мир, коли росія більше не загрожує Україні"
5 липня 2023, 18:14 — Аліна Фролова
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
4 липня 2023, 15:10 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
176 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
16 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів