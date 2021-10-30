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Подкаст "Кляті питання"

Усюди хакери: Як захистити від кіберзлочинів себе та свій бізнес?

Федір Попадюк — Субота, 30 жовтня 2021, 09:00

І користувачі інтернету, і користувачі мобільного та фіксованого зв’язку, можуть бути потенційними жертвами шахраїв. За нагоди зловмисники намагаються отримати доступ до логінів та паролів користувачів, банківських даних та навіть вкрасти номер телефону.

Представники бізнесу також вдосконалюють захист від  кіберзлочинців. Адже робота компанії може бути паралізована, якщо, наприклад, у її комп’ютерну мережу була завантажена шкідлива програма.

Щоб бути більш захищеним, треба пам’ятати не тільки про надійні паролі, подвійну аутентифікацію, але й уважніше ставитись до особистих даних, якими ви ділитесь в інтернеті, у тому числі й персональним мобільним номером. А власникам та керівникам бізнесу слід замислитись про захист інфраструктури від фішингових та DDoS-атак.

Як мобільні оператори захищають дані своїх клієнтів? Які загрози можуть спіткати користувачів телеком-послуг та як уберегтися? Як спонукати людей дотримуватися правил кібербезпеки? Як захистити IT-інфраструктуру та системи компанії, та які інструменти для захисту доступні вже зараз?

Про все це в новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з директором з кібербезпеки та Data Protection Officer компанії "Київстар" Юрієм Прокопенком.

Подкаст виходить за підтримки компанії "Київстар".

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК

Інформація щодо правил безпеки та кібергігієни шукайте на офіційному сайті оператора "Профілактика мобільного шахрайства": https://kv.st/7VO 

Продукти і послуги, про які ми говоримо в подкасті, ви знайдете за посиланням:

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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