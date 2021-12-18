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Подкаст "Кляті питання"

Щоб бути ефективними у В2В-бізнесі, треба розуміти ключові потреби своїх клієнтів

Федір Попадюк — Субота, 18 грудня 2021, 20:06

В сучасних умовах бізнес, який хоче існувати довго та розвиватись, мусить постійно адаптуватись до нової реальності та нових запитів клієнтів. 

Так, компанія "Київстар", яка починала як телекомунікаційний оператор з послугами мобільного зв’язку, сьогодні має в своєму портфелі  багато інших сервісів як для звичайних користувачів, так і для бізнесу - інтернет, телебачення, хмарні рішення, Big Data тощо.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", разом з Костянтином Вечором, директором з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар, ми поговоримо про еволюцію компанії з мобільного оператора в українського IT-гіганта, про сучасні та корисні B2B-рішення для різних бізнесів і навіть державних установ та про те, як взагалі робити успішний B2B-бізнес.

Епізод виходить за підтримки "Київстар". 

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Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Щоб бути ефективними у В2В-бізнесі, треба розуміти ключові потреби своїх клієнтів
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