З кінця минулого року розвідка США через американські ЗМІ почала голосно і наполегливо говорити про те, що росія планує повномасштабне вторгнення в Україну. Незважаючи на демонстративно наочну підготовку росії до війни, постійні попередження від західних партнерів, повірити у це було досить важко кожному з нас.

Аж до ранку 24 лютого, коли перші російські ракети вдарили по Києву, Харкову та іншим містам.

Щоб нам не пророкували західні партнери у перші дні війни, вже більше місяця українці чинять опір, який надихає весь демократичний світ.

"Зараз відбувається наш остаточний Майдан. І в 2004, і в 2013 роках наші Майдани були по суті проти путіна. Тому що перший раз його ставленик мав стати президентом, і другий раз той самий ставленик хотів розвернути країну і піти в обійми до путіна. І ця війна проти путіна — це наш остаточний Майдан", - говорить журналіст УП Роман Романюк.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ведучий подкасту Федір Попадюк та Роман Романюк обговорили перший місяць війни, про те, чим здивував український народ, як армія відбила перші атаки і чому найважче ще попереду, чому путін ближче до Сталіна, ніж до Гітлера, і як Зеленський намагається міняти суспільну думку в європейських країнах.

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