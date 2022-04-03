Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop
Подкаст "Кляті питання"

Сергій Сидоренко: Наше членство в НАТО перестало бути далекою перспективою

Федір Попадюк, Сергій Сидоренко — Неділя, 3 квітня 2022, 14:22

9 років тому, українська соціологія показувала, що 67% українців були проти вступу в НАТО і тільки 18% опитаних виступали "за".

Після Революції Гідності, втечі Віктора Януковича, анексії Криму та початку війни Донбасі, кількість противників НАТО почала падати, а прихильників, навпаки, зростати.  

Після початку повномасштабної війни з Росією українські соціологи зафіксували рекордний рівень підтримки вступу України до НАТО серед громадян України – понад 75%.

Незважаючи на підтримку вступу України в НАТО та ту допомогу, яку НАТО здійснює в умовах війни, зараз лунає багато критики на рахунок Альянсу та членів-країн – за несвоєчасне постачання зброї, відмову закривати небо, небажання "дратувати" Росію.

Окрім цього, існує великий ризик що Україна буде змушена відмовитись від прагнення членства в Альянсі через позицію РФ, якщо це зможе зупинити війну, а Україна отримає надійні безпекові гарантії, у тому числі й військові.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з редактором "Європейської правди" говоримо про те, як саме допомагав Україні Альянс з моменту російського вторгнення, за що НАТО слід критикувати, а за що Альянс критикують даремно, чому наша перспектива членства у НАТО є близькою, як ніколи в історії та чому безпекові гарантії, які обговорюються на перемовинах з Росією, можуть стати другим Будапештським меморандумом.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?

Слухайте також подкаст "Українські 90-ті" про підписання Будапештського меморандуму: 

Apple Podcasts Google Podcasts | Spotify | Soundcloud

powered by lun.ua

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Сергій Сидоренко: Наше членство в НАТО перестало бути далекою перспективою
3 квітня 2022, 14:22 — Федір Попадюк, Сергій Сидоренко
Ця війна проти путіна — це наш остаточний Майдан
29 березня 2022, 09:43 — Федір Попадюк, Роман Романюк
Не лише Арестович: дієві заспокійливі та інші методи опанувати себе в умовах війни
25 березня 2022, 10:48 — Наталія Бушковська
Аліна Фролова: Будь-який компроміс з РФ означитиме, що ми отримаємо нову війну, але трохи згодом
15 березня 2022, 13:21 — Федір Попадюк
Нью-Йорк посеред Донбасу: Як селище на Донеччині отримало, втратило, а потім знову повернуло свою назву
23 лютого 2022, 10:48
Усі подкасти...
Канали
Українські 90-ті
6 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
88 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Температура - нормальна!
44 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
У тіні
1 епізод
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Ок і шо?
62 епізоди
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів