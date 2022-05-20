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Подкаст "Кляті питання"

Сєверодонецьк зараз – це найгарячіша точка. Головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 20 травня 2022, 13:34

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне: 

·      Майже не коментуємо ситуацію по Азовсталі

·      Чому Сєверодонецьк – це найгарячіша точка зараз?

·      Що росіяни намагаються досягти на фронтах?

·      Чому військові навчання в Білорусі – це те, за чим треба уважно стежити?

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Сєверодонецьк зараз – це найгарячіша точка. Головне про війну за тиждень
20 травня 2022, 13:34 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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