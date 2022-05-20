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Кляті питання

Северодонецк сейчас – это самая горячая точка. Главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 20 мая 2022, 13:34

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне: 

·      Майже не коментуємо ситуацію по Азовсталі

·      Чому Сєверодонецьк – це найгарячіша точка зараз?

·      Що росіяни намагаються досягти на фронтах?

·      Чому військові навчання в Білорусі – це те, за чим треба уважно стежити?

Більше епізодів подкасту: 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Северодонецк сейчас – это самая горячая точка. Главное о войне за неделю
20 мая 2022, 13:34 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
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