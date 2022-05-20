Северодонецк сейчас – это самая горячая точка. Главное о войне за неделю
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
· Майже не коментуємо ситуацію по Азовсталі
· Чому Сєверодонецьк – це найгарячіша точка зараз?
· Що росіяни намагаються досягти на фронтах?
· Чому військові навчання в Білорусі – це те, за чим треба уважно стежити?
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Кляті питання
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