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Подкаст "Кляті питання"

Яким є політичне життя в умовах війни? Говоримо з Романом Кравцем

Федір Попадюк, Роман Кравець — Неділя, 29 травня 2022, 15:23

З 24 лютого, немає нічого важливішого за оборону країни. І у той момент, коли в сторону Києва та інших міст полетіли перші російські ракети, українське політичне життя з усіма його складовими, стало питанням другорядним. Через що усі суперечки минулого перестали бути на часі.

Якийсь час здавалося, що політика повернеться у наше життя тільки після перемоги. Але, так само як оживає життя у містах, де не ведуться активні бойові дії, по трохи оживає і політичне життя.

Чи є політика під час війни? Як працює Верховна Рада в умовах воєнного стану? На що перетворилась фракція ОПЗЖ? І чи думає хтось про політичне майбутнє? Про все це говоримо у новому епізоді подкасту "Кляті питання" з журналістом УП Романом Кравцем.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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