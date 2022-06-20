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Подкаст "Кляті питання"

Що таке Стамбульська конвенція і чим так важлива її ратифікація? Говоримо з Іриною Тишко

Федір Попадюк — Понеділок, 20 червня 2022, 21:35

Верховна рада підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. більш відомої як Стамбульська конвенція.

Стамбульська конвенція юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 10 (до нинішнього голосування і Україна), не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але її ратифікація відкладалася через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну "гендер".

Це рішення, що відкладалося багато років було особливо важливими для Нідерландів та Швеції, двох країн-скептиків, які зрештою погодилися підтримати статус кандидата для України.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з головою громадського альянсу "Політична дія жінок" Іриною Тишко говоримо про те, що таке Стамбульська конвенція, чому її так довго не могли прийняти, що вона має змінити та чи дійсно вона руйнує "інститут сім’ї", як це вважають її противники.

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Про що говоримо у подкасті: 

  • Що таке Стамбульська конвенція?
  • Яка ситуація в Україні з насильством щодо жінок? 
  • Що має змінити Стамбульська конвенція? 
  • Хто виступає проти конвенції і які в них аргументи? 
  • Спростовуємо міфи про "гендерну ідеологію" і руйнування інституту сім'ї. 

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Що таке Стамбульська конвенція і чим так важлива її ратифікація? Говоримо з Іриною Тишко
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