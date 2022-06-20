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Рада підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 13:33

Верховна рада підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, більш відомої як Стамбульська конвенція.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За проголосували 259 народних депутатів, проти - 4, утрималися - 25.

Від фракції "Слуги народу" надійшло 193 голоси "за", від "Європейської солідарності" - 9, від "Голосу" - 10, від "Платформи за життя і мир", "Довіри" й "Відновлення України" - всіх депутатів, які проголосували, від "За майбутнє" - 2 голоси. Від "Батьківщини" утрималися всі 13 нардепів, які голосували.

Ратифікація Стамбульської конвенції вважається гарним сигналом напередодні саміту ЄС щодо готовності України впроваджувати необхідні реформи, оскільки для держав-членів ЄС це є своєрідним "маркером цивілізованості". 

Це рішення, що відкладалося багато років - зокрема, через позицію Всеукраїнської ради церков - було особливо важливими для Нідерландів та Швеції, двох країн-скептиків, які зрештою погодилися підтримати статус кандидата для України. 

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства - міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році. 

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Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 10 (до нинішнього голосування і Україна), не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але її ратифікація відкладалася через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну "гендер".

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Теми: права людиниВерховна Радазаконодавство
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