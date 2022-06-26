Такої кількості забруднень та пошкоджених екосистем не було з часів Другої світової: говоримо про вплив війни на екологію
Росія не тільки вбиває наших людей та руйнує наші міста. Росія знищує також і українське природне довкілля. Підриви нафтосховищ, викиди небезпечних речовин у повітря, пожежі забруднення, яке безпосередньо спричинене бойовими діями — все це наслідки війни, яку розв’язала Росія.
Станом на 3 червня, з початку широкомасштабного російського вторгнення Оперативний штаб при Державній екологічній інспекції України зафіксував 257 злочинів проти довкілля, а загальна шкода оцінюється на суму 6,6 мільярда гривень.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо про питання екології та війни разом з координаторкою програми "Зміна клімату та енергетична політика" Фонду ім. Гайнріха Бьолля Оксаною Алієвою.
З нею ми також говоримо про те, чи зможе відмова Європи від російських енергоносіїв прискорити "зелений перехід" та зупинити глобальне потепління.
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Подкаст "Кляті питання"
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