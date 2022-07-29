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Подкаст "Кляті питання"

Удари по Антонівському мосту та підготовка до контрнаступу на Херсонщині – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 29 липня 2022, 18:06

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

  • Чи розпочався вже контрнаступ на Херсонщині?
  • Яка ціль ударів по Антонівському та іншим мостам у Херсонскій області?
  • Що може зробити Росія щоб завадити контрнаступу?
  • Чи закінчилась оперативна пауза на Донбасі?
  • Заяви аналітиків про те, що росіяни видохлись — наскільки вони правдиві?
  • Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню РСЗВ Mars II: Що про них треба знати?
  • Що там Білорусь?

Цей епізод був записаний 28 липня о 16:00 до обстрілів в Миколаїві, теракту в Оленівці та появі відео з катуванням окупантами військового ЗСУ

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Удари по Антонівському мосту та підготовка до контрнаступу на Херсонщині – головне про війну за тиждень
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