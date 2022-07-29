Удары по Антоновскому мосту и подготовка к контрнаступлению на Херсонщине – главное о войне за неделю
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
- Чи розпочався вже контрнаступ на Херсонщині?
- Яка ціль ударів по Антонівському та іншим мостам у Херсонскій області?
- Що може зробити Росія щоб завадити контрнаступу?
- Чи закінчилась оперативна пауза на Донбасі?
- Заяви аналітиків про те, що росіяни видохлись — наскільки вони правдиві?
- Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню РСЗВ Mars II: Що про них треба знати?
- Що там Білорусь?
Цей епізод був записаний 28 липня о 16:00 до обстрілів в Миколаїві, теракту в Оленівці та появі відео з катуванням окупантами військового ЗСУ
Кляті питання
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