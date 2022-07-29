Удары по Антоновскому мосту и подготовка к контрнаступлению на Херсонщине – главное о войне за неделю

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

Чи розпочався вже контрнаступ на Херсонщині?

Яка ціль ударів по Антонівському та іншим мостам у Херсонскій області?

Що може зробити Росія щоб завадити контрнаступу?

Чи закінчилась оперативна пауза на Донбасі?

Заяви аналітиків про те, що росіяни видохлись — наскільки вони правдиві?

Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню РСЗВ Mars II: Що про них треба знати?

Що там Білорусь?

Цей епізод був записаний 28 липня о 16:00 до обстрілів в Миколаїві, теракту в Оленівці та появі відео з катуванням окупантами військового ЗСУ