Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop
Кляті питання

Удары по Антоновскому мосту и подготовка к контрнаступлению на Херсонщине – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 29 июля 2022, 18:06

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Чи розпочався вже контрнаступ на Херсонщині?
  • Яка ціль ударів по Антонівському та іншим мостам у Херсонскій області?
  • Що може зробити Росія щоб завадити контрнаступу?
  • Чи закінчилась оперативна пауза на Донбасі?
  • Заяви аналітиків про те, що росіяни видохлись — наскільки вони правдиві?
  • Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню РСЗВ Mars II: Що про них треба знати?
  • Що там Білорусь?

Цей епізод був записаний 28 липня о 16:00 до обстрілів в Миколаїві, теракту в Оленівці та появі відео з катуванням окупантами військового ЗСУ

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Удары по Антоновскому мосту и подготовка к контрнаступлению на Херсонщине – главное о войне за неделю
29 июля 2022, 18:06 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Давайте кормить ВСУ: Рассказываем о гастрофронте рестораторов Киева в первый месяц большой войны
26 июля 2022, 18:42
Что означает чистки в СБУ и Генпрокуратуре?
24 июля 2022, 18:06
Киев. Гастрофронт столицы. Часть 1
19 июля 2022, 18:14
Как (не)избрание главы САП может повлиять на наше европейское будущее? Говорим с Виталием Шабуниным
19 июля 2022, 08:00 — Федор Попадюк, Виталий Шабунин
Все подкасты...
Каналы
Українські 90-ті
6 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Кляті питання
111 эпизод
Я не встигаю!
13 эпизодов
Температура — нормальная!
49 эпизодов
Один одному
12 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Ок и шо?
67 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов