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Подкаст "Кляті питання"

Іван Заєць: Для того, щоб зруйнувати Росію як абсолютне зло, її треба перемогти на полі бою

Федір Попадюк — Середа, 24 серпня 2022, 19:19

24 серпня 1991 року депутатами Верховної Ради УРСР було проголошено Акт Незалежності України. Рушійною силою цього процесу стали депутати Народної Ради, які були фактичною меншістю у тотально комуністичному парламенті комуністичної імперії.

На наступний день після того, як 19 серпня у Москві оголосили про створення ГКЧП, та відсторонення президента СРСР Міхаіла Горбачова від виконання обов’язків, українські демократи з Народної Ради скликали засідання, на якому Левко Лук’яненко був одним з перших, хто заговорив про скликання позачергової сесії Верховної Ради та про прискорення руху до здобуття незалежності.

На тому ж засіданні соратник В’ячеслава Чорновола депутат Іван Заєць взяв слово і сказав: "То ми мусимо сьогодні скликати позачергову сесію і поставити питання руба! На позачерговій сесії. Питання про незалежність".

Іван Заєць був депутатом Верховної Ради п’яти скликань, у 90-х роках обіймав посаду заступника голови Комітету у закордонних справах і зв'язках з СНД.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Ми запросили Івана Зайця у новий епізод подкасту "Кляті питання" щоб поговорити з ним як з людиною, яка була дотична до проголошення незалежності та розвалу радянської імперії про війну, яку рівно півроку тому розв’язала Росія.  

З ним ми поговорили про вторгнення Росії в Україну, про рашизм, про те, чи відчувались загрози імперського реваншу у 90-х та про відмінність українського суспільства у перші роки незалежності й зараз.

Слухайте також епізод подкасту "Українські 90-ті" про День Незалежності: 

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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