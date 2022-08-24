Иван Заец: Для того чтобы разрушить Россию как абсолютное зло, ее нужно победить на поле боя
24 серпня 1991 року депутатами Верховної Ради УРСР було проголошено Акт Незалежності України. Рушійною силою цього процесу стали депутати Народної Ради, які були фактичною меншістю у тотально комуністичному парламенті комуністичної імперії.
На наступний день після того, як 19 серпня у Москві оголосили про створення ГКЧП, та відсторонення президента СРСР Міхаіла Горбачова від виконання обов’язків, українські демократи з Народної Ради скликали засідання, на якому Левко Лук’яненко був одним з перших, хто заговорив про скликання позачергової сесії Верховної Ради та про прискорення руху до здобуття незалежності.
На тому ж засіданні соратник В’ячеслава Чорновола депутат Іван Заєць взяв слово і сказав: "То ми мусимо сьогодні скликати позачергову сесію і поставити питання руба! На позачерговій сесії. Питання про незалежність".
Іван Заєць був депутатом Верховної Ради п’яти скликань, у 90-х роках обіймав посаду заступника голови Комітету у закордонних справах і зв'язках з СНД.
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Ми запросили Івана Зайця у новий епізод подкасту "Кляті питання" щоб поговорити з ним як з людиною, яка була дотична до проголошення незалежності та розвалу радянської імперії про війну, яку рівно півроку тому розв’язала Росія.
З ним ми поговорили про вторгнення Росії в Україну, про рашизм, про те, чи відчувались загрози імперського реваншу у 90-х та про відмінність українського суспільства у перші роки незалежності й зараз.
Слухайте також епізод подкасту "Українські 90-ті" про День Незалежності:
Кляті питання
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