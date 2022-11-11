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Подкаст "Кляті питання"

Звільнення Херсону та складна ситуація під Вугледаром – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 11 листопада 2022, 17:31

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо черговий "крок доброї волі" армії РФ на правому березі Херсонської області та дії ЗСУ, які призвели до цього кроку та можливі варіанти відступу росіян на лівий берег Дніпра.

Також обговорюємо ситуацію на фронтах, спроби росіянами штурму Вугледару і навіщо вони взагалі намагаються захопити це місто та Білорусь і спроби Лукашенка приховати переміщення військ та військової техніки.

Важливо: Епізод був записаний 10 листопада о 16:00, до того, як ЗСУ зайшли у Херсон.

Слухайте також подкаст "Чому вони крадуть?" та підписуйтесь на нього у Apple PodcastsGoogle Podcsasts та Spotify:

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Звільнення Херсону та складна ситуація під Вугледаром – головне про війну за тиждень
11 листопада 2022, 17:31 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Як Богуслаєв і "Мотор Січ" працювали на Росію? Аудіоверсія
6 листопада 2022, 15:55 — БОГДАН МІРОШНИЧЕНКО, ДАНА ГОРДІЙЧУК
Як погода впливає на хід бойових дій? – головне про війну за тиждень
5 листопада 2022, 17:00 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Як Україні повертати те, що Росія вкрала за століття терору?
3 листопада 2022, 19:14
Олександр Михед: Мені приємно уявляти Росію як територію від 30 до 70 окремих боліт, які гризуться між собою
2 листопада 2022, 18:46 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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Чому вони крадуть?
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(не)Безпечна Країна
4 епізоди
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134 епізоди
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18 епізодів
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