Освобождение Херсона и сложная ситуация под Угледаром – главное о войне за неделю
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня обговорюємо черговий "крок доброї волі" армії РФ на правому березі Херсонської області та дії ЗСУ, які призвели до цього кроку та можливі варіанти відступу росіян на лівий берег Дніпра.
Також обговорюємо ситуацію на фронтах, спроби росіянами штурму Вугледару і навіщо вони взагалі намагаються захопити це місто та Білорусь і спроби Лукашенка приховати переміщення військ та військової техніки.
Важливо: Епізод був записаний 10 листопада о 16:00, до того, як ЗСУ зайшли у Херсон.
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Кляті питання
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