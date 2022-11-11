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Кляті питання

Освобождение Херсона и сложная ситуация под Угледаром – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 11 ноября 2022, 17:31

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо черговий "крок доброї волі" армії РФ на правому березі Херсонської області та дії ЗСУ, які призвели до цього кроку та можливі варіанти відступу росіян на лівий берег Дніпра.

Також обговорюємо ситуацію на фронтах, спроби росіянами штурму Вугледару і навіщо вони взагалі намагаються захопити це місто та Білорусь і спроби Лукашенка приховати переміщення військ та військової техніки.

Важливо: Епізод був записаний 10 листопада о 16:00, до того, як ЗСУ зайшли у Херсон.

Слухайте також подкаст "Чому вони крадуть?" та підписуйтесь на нього у Apple PodcastsGoogle Podcsasts та Spotify:

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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