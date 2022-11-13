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Подкаст "Кляті питання"

Як пройшли "проміжні" вибори в США та як їхній результат вплине на підтримку України? Пояснює експерт Володимир Дубовик

Федір Попадюк, Володимир Дубовик — Неділя, 13 листопада 2022, 17:36

8 листопада у США відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів. За останніми даними, Республіканська партія, найімовірніше, отримає більшість у нижній палаті, але демократи зберігають контроль над Сенатом.

Ці вибори також мали стати підґрунтям для реваншу у 2024 році експрезидента Дональда Трампа, чиї прихильники почали критикувати чинну адміністрацію за надміру щедру підтримку України. Однак, схоже "трампісти" серед республіканців ці вибори провалили.

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У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми обговорюємо саме вибори у США. Директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик пояснює, як зміниться розстановка сил серед американських демократів та республіканців, який результат отримали прихильники Трампа та як ці вибори вплинуть на допомогу Україні.

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Як пройшли "проміжні" вибори в США та як їхній результат вплине на підтримку України? Пояснює експерт Володимир Дубовик
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