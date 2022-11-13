Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Кляті питання

Как прошли "промежуточные" выборы в США и как их результат повлияет на поддержку Украины? Объясняет эксперт Владимир Дубовик

Федор Попадюк, Владимир Дубовик — Воскресенье, 13 ноября 2022, 17:36

8 листопада у США відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів. За останніми даними, Республіканська партія, найімовірніше, отримає більшість у нижній палаті, але демократи зберігають контроль над Сенатом.

Ці вибори також мали стати підґрунтям для реваншу у 2024 році експрезидента Дональда Трампа, чиї прихильники почали критикувати чинну адміністрацію за надміру щедру підтримку України. Однак, схоже "трампісти" серед республіканців ці вибори провалили.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми обговорюємо саме вибори у США. Директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик пояснює, як зміниться розстановка сил серед американських демократів та республіканців, який результат отримали прихильники Трампа та як ці вибори вплинуть на допомогу Україні.

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Как прошли "промежуточные" выборы в США и как их результат повлияет на поддержку Украины? Объясняет эксперт Владимир Дубовик
13 ноября 2022, 17:36 — Федор Попадюк, Владимир Дубовик
Освобождение Херсона и сложная ситуация под Угледаром – главное о войне за неделю
11 ноября 2022, 17:31 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Как Богуслаев и "Мотор Січ" работали на Россию? Аудиоверсия
6 ноября 2022, 15:55 — БОГДАН МИРОШНИЧЕНКО, ДАНА ГОРДИЙЧУК
Каким образом погода влияет на ход боевых действий? – Главное о войне за неделю
5 ноября 2022, 17:00 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Как Украине вернуть то, что Россия украла за столетия террора?
3 ноября 2022, 19:14
Все подкасты...
Каналы
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
(не)Безпечна Країна
4 эпизода
Кляті питання
134 эпизода
УП. Вголос
7 эпизодов
Один одному
18 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Ок и шо?
72 эпизода
Ранкова доза
13 эпизодов
Температура — нормальная!
55 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов