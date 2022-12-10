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Подкаст "Кляті питання"

"Бавовна" на російськіх аеропортах, повернення "шахедів", ситуація на Бахмутському напрямку — Головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 10 грудня 2022, 16:50

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо бавовну на російських аеропортах в глибокому тилу та про те, як такі вибухи можуть вплинути на війну, нові обстріли критичної інфраструктури, повернення "Шахедів", ситуацію на Бахмутському та Сватівському напрямках.

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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"Бавовна" на російськіх аеропортах, повернення "шахедів", ситуація на Бахмутському напрямку — Головне про війну за тиждень
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