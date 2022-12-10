Бавовна на российских аэропортах, возвращение "шахедов", ситуация на Бахмутском направлении - Главное о войне за неделю
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
Цього тижня обговорюємо бавовну на російських аеропортах в глибокому тилу та про те, як такі вибухи можуть вплинути на війну, нові обстріли критичної інфраструктури, повернення "Шахедів", ситуацію на Бахмутському та Сватівському напрямках.
Кляті питання
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