Бавовна на российских аэропортах, возвращение "шахедов", ситуация на Бахмутском направлении - Главное о войне за неделю

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Цього тижня обговорюємо бавовну на російських аеропортах в глибокому тилу та про те, як такі вибухи можуть вплинути на війну, нові обстріли критичної інфраструктури, повернення "Шахедів", ситуацію на Бахмутському та Сватівському напрямках.