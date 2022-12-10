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Кляті питання

Бавовна на российских аэропортах, возвращение "шахедов", ситуация на Бахмутском направлении - Главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 10 декабря 2022, 15:50

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо бавовну на російських аеропортах в глибокому тилу та про те, як такі вибухи можуть вплинути на війну, нові обстріли критичної інфраструктури, повернення "Шахедів", ситуацію на Бахмутському та Сватівському напрямках.

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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