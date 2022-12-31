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Подкаст "Кляті питання"

Зміна тактики ракетних обстрілів, “вагнерівці” кажуть про нестачу снарядів, чим є армія Білорусі — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 31 грудня 2022, 11:42

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" в останній раз у 2022 році обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким.

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Головні теми цього тижня:

  • Як Росія пробує змінювати тактику ракетних обстрілів?
  • Конфлікт між ПВК "Вагнер" та російським Генштабом, заяви найманців про нестачу снарядів та чи дійсно у РФ може бути дефіцит БК?
  • Що відбувається на Бахмутському та Сватівському напрямках?
  • Що таке білоруська армія та які є сценарії нападу на Україну з території Білорусі?

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Зміна тактики ракетних обстрілів, “вагнерівці” кажуть про нестачу снарядів, чим є армія Білорусі — головне про війну за тиждень
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