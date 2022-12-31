Смена тактики ракетных обстрелов, "вагнеровцы" говорят о нехватке снарядов, что такое армия Беларуси – главное о войне за неделю
— Суббота, 31 декабря 2022, 11:42
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" в останній раз у 2022 році обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким.
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Головні теми цього тижня:
- Як Росія пробує змінювати тактику ракетних обстрілів?
- Конфлікт між ПВК "Вагнер" та російським Генштабом, заяви найманців про нестачу снарядів та чи дійсно у РФ може бути дефіцит БК?
- Що відбувається на Бахмутському та Сватівському напрямках?
- Що таке білоруська армія та які є сценарії нападу на Україну з території Білорусі?
Кляті питання
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