Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Кляті питання

Смена тактики ракетных обстрелов, "вагнеровцы" говорят о нехватке снарядов, что такое армия Беларуси – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 31 декабря 2022, 11:42

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" в останній раз у 2022 році обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Головні теми цього тижня:

  • Як Росія пробує змінювати тактику ракетних обстрілів?
  • Конфлікт між ПВК "Вагнер" та російським Генштабом, заяви найманців про нестачу снарядів та чи дійсно у РФ може бути дефіцит БК?
  • Що відбувається на Бахмутському та Сватівському напрямках?
  • Що таке білоруська армія та які є сценарії нападу на Україну з території Білорусі?

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Смена тактики ракетных обстрелов, "вагнеровцы" говорят о нехватке снарядов, что такое армия Беларуси – главное о войне за неделю
31 декабря 2022, 11:42 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Тростянец. Несокрушимые люди, пережившие оккупацию.
30 декабря 2022, 17:33
Все, что нужно знать про грипп в этом сезоне. Подкаст с инфекционистом
30 декабря 2022, 12:45 — Наталья Бушковская
Итоги 2022: Как работала Рада во время войны
29 декабря 2022, 16:42
В чем проблема закона об усилении наказания военнослужащих? Объясняют правозащитница и военно-гражданский эксперт
26 декабря 2022, 17:41 — Федор Попадюк
Все подкасты...
Каналы
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
(не)Безпечна Країна
4 эпизода
Кляті питання
145 эпизодов
УП. Вголос
13 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Температура — нормальная!
57 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов