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Кляті питання

От "Киев за три дня" до всеобщей мобилизации и тотальной войны. Обсуждаем полномасштабную войну с РФ в 2022 году

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Среда, 11 января 2023, 17:00

Починаючи з 24 квітня 2022 року автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк та заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький у щотижневому форматі обговорюють останні новини повномасштабної війни з Росією.

В цьому епізоді подкасту Федір та Євген обговорюють війну, яка почалась у 2014 році і перейшла у стадію повномасштабної 24 лютого 2022 року.

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Про що говоримо?

  • Як від планів захоплення України за 3 дні Росія перейшла до масової мобілізації та підготовки до затяжної війни.
  • Як ЗСУ змогли зупинити російську армію під Києвом та не дали дійти Одеси, а потім перейшли в контрнаступ та звільнити Харківщину та Херсон.
  • Як західні партнери від "Стінгерів" та NLAW’ів перейшли до надання "Хаймарсів", "Патріотів" та "Леопардів".
  • Та як за цей не повний рік змінились українська та російська армії.

Кляті питання

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От "Киев за три дня" до всеобщей мобилизации и тотальной войны. Обсуждаем полномасштабную войну с РФ в 2022 году
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