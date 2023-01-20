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Подкаст "Кляті питання"

Удар по будинку в Дніпрі, авіакатастрофа в Броварах, ситуація на фронтах, зброя від партнерів — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 20 січня 2023, 21:17

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді подкасту, обговорюємо останню ракетну атаку Росії, удар по будинку в Дніпрі та ракету Х-22, авіакатастрофу в Броварах, ситуацію в районі Соледару та Кремінної, а також нові пакети зброї анонсовані Британією та Швецією.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Удар по будинку в Дніпрі, авіакатастрофа в Броварах, ситуація на фронтах, зброя від партнерів — головне про війну за тиждень
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