Удар по дому в Днепре, авиакатастрофа в Броварах, ситуация на фронтах, оружие от партнеров – главное о войне за неделю
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді подкасту, обговорюємо останню ракетну атаку Росії, удар по будинку в Дніпрі та ракету Х-22, авіакатастрофу в Броварах, ситуацію в районі Соледару та Кремінної, а також нові пакети зброї анонсовані Британією та Швецією.
Кляті питання
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