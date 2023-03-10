Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Подкаст "Кляті питання"

Зміна тактики ракетних атак, командування вирішило залишатись у Бахмуті, JDAM і касетні бомби – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 10 березня 2023, 12:50

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді обговорюємо нові ракетні обстріли та зміну тактики росіян, ситуацію у Бахмуті, використання росіянами авіації на Авдіївському напрямку, про комплекти обладнання JDAM, які перетворюють прості авіабомби на кориговані та про те, навіщо Україні касетні бомби.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Зміна тактики ракетних атак, командування вирішило залишатись у Бахмуті, JDAM і касетні бомби – головне про війну за тиждень
10 березня 2023, 12:50 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Людина проти ChatGPT: як штучний інтелект забирає у нас роботу і кому вже варто хвилюватися?
9 березня 2023, 18:30 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
У Росії одні провали, але нам це дається надзвичайно важкою ціною. Центр оборонних стратегій про рік повномасштабної війни
8 березня 2023, 18:11 — Аліна Фролова
Таро, алкоголь, відеоігри. Що допомагає українцям переживати війну?
7 березня 2023, 18:57 — Аліна Полякова
"Миротворець" Сі. Навіщо Китаю "мирний план" для України
4 березня 2023, 16:45 — Олена Куренкова, Олег Павлюк
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
1 епізод
Ранкова доза
83 епізоди
War-life balance
9 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
158 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Кавун та тютюн
2 епізоди
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
7 епізодів
Хроніки економіки
9 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
5 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
15 епізодів
Температура - нормальна!
59 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
54 епізоди
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів