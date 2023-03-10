Смена тактики ракетных атак, командование решило оставаться в Бахмуте, JDAM и кассетные бомбы – главное о войне за неделю
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді обговорюємо нові ракетні обстріли та зміну тактики росіян, ситуацію у Бахмуті, використання росіянами авіації на Авдіївському напрямку, про комплекти обладнання JDAM, які перетворюють прості авіабомби на кориговані та про те, навіщо Україні касетні бомби.
Кляті питання
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