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Подкаст "Кляті питання"

Загострення в Авдіївці, західні винищувачі та "Рамштайн-10" — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 17 березня 2023, 10:52

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді обговорюємо складну ситуацію в Бахмуті, Авдіївці та Кременній, коментуємо публікацію The Washington Post про те, що Україні не вистачає кваліфікованих військових, розповідаємо про новий "Рамштайн" та про винищувачі.

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Загострення в Авдіївці, західні винищувачі та "Рамштайн-10" — головне про війну за тиждень
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159 епізодів
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6 епізодів
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3 епізоди
Сафарі
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
8 епізодів
Хроніки економіки
10 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
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Температура - нормальна!
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Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
56 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
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Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
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7 епізодів