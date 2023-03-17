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Кляті питання

Обострение в Авдеевке, западные истребители и Рамштайн-10 — главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 17 марта 2023, 10:52

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді обговорюємо складну ситуацію в Бахмуті, Авдіївці та Кременній, коментуємо публікацію The Washington Post про те, що Україні не вистачає кваліфікованих військових, розповідаємо про новий "Рамштайн" та про винищувачі.

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Кляті питання

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