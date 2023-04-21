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Подкаст "Кляті питання"

Підготовка Росії до контрнаступу ЗСУ, ситуація на фронтах та зброя, що цікава Україні – головне про війну цього тижня

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 21 квітня 2023, 22:37

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про те, навіщо Росія обстрілює Бєлгород, як російські збройні сили готуються до українського контрнаступу, що відбувається зараз у Бахмуті та на інших ділянках фронту, та чи може Єгипет та Південна Корея постачати Україні зброю.

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Підготовка Росії до контрнаступу ЗСУ, ситуація на фронтах та зброя, що цікава Україні – головне про війну цього тижня
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Хроніки економіки
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(не)Безпечна Країна
9 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
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Температура - нормальна!
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Онлайн[за]хист
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