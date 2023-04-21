Підготовка Росії до контрнаступу ЗСУ, ситуація на фронтах та зброя, що цікава Україні – головне про війну цього тижня

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про те, навіщо Росія обстрілює Бєлгород, як російські збройні сили готуються до українського контрнаступу, що відбувається зараз у Бахмуті та на інших ділянках фронту, та чи може Єгипет та Південна Корея постачати Україні зброю.