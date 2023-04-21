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Кляті питання

Подготовка России к контрнаступлению ВСУ, ситуация на фронтах и оружие, интересное Украине – главное о войне на этой неделе

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 21 апреля 2023, 22:37

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про те, навіщо Росія обстрілює Бєлгород, як російські збройні сили готуються до українського контрнаступу, що відбувається зараз у Бахмуті та на інших ділянках фронту, та чи може Єгипет та Південна Корея постачати Україні зброю.

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Кляті питання

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Подготовка России к контрнаступлению ВСУ, ситуация на фронтах и оружие, интересное Украине – главное о войне на этой неделе
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