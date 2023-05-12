Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Подкаст "Кляті питання"

Контрнаступальні дії ЗСУ під Бахмутом, втеча 72-ї бригади Росії, Storm Shadow — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 12 травня 2023, 16:34

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про контрнаступальні дії ЗСУ під Бахмутом, просування до 2 км та втечу 72-ї бригади Росії, поведінку лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який, попри обіцянки відвести свої найманців, цього так і не зробив, про те, чому Повітряні сили не хотіли коментувати збиття ракети "Кинжал" та про те, чим будуть корисними для України британські далекобійні ракети Storm Shadow. 

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Контрнаступальні дії ЗСУ під Бахмутом, втеча 72-ї бригади Росії, Storm Shadow — головне про війну за тиждень
12 травня 2023, 16:34 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Чому військовим не повернуть надбавки та що відбувається з державними фінансами?
11 травня 2023, 16:23 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Свидовець під загрозою. Чому скоро ми можемо втратити унікальний куточок Карпат і як цього уникнути
10 травня 2023, 16:20 — Дмитро Сімонов
Битва за Туреччину. Чи справді історичні вибори залишать епоху Ердогана в минулому?
9 травня 2023, 16:40 — Олена Куренкова
Десять років цензурному скандалу в Мистецькому Арсеналі
8 травня 2023, 16:51 — Костянтин Дорошенко
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
2 епізоди
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
166 епізодів
Сафарі
5 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
16 епізодів
Хроніки економіки
18 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
УП. Вголос
20 епізодів
(не)Безпечна Країна
11 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
17 епізодів
Температура - нормальна!
61 епізод
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
64 епізоди
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів