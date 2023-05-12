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Кляті питання

Контрнаступательные действия ВСУ под Бахмутом, бегство 72-й бригады России, Storm Shadow – главное про войну за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 12 мая 2023, 16:34

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про контрнаступальні дії ЗСУ під Бахмутом, просування до 2 км та втечу 72-ї бригади Росії, поведінку лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який, попри обіцянки відвести свої найманців, цього так і не зробив, про те, чому Повітряні сили не хотіли коментувати збиття ракети "Кинжал" та про те, чим будуть корисними для України британські далекобійні ракети Storm Shadow. 

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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