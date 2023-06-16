Запорізький напрямок, Времівський виступ та "Вагнер" на війні в Україні — головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 16 червня 2023, 19:15
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді подкасту обговорюємо:
- Чому повітряні сили нарешті почали писати про рух ракет та БпЛА та як взагалі анонімні телеграм-канали отримували інформацію про це?
- Контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку, головні складності з якими стикнулися ЗСУ та пояснюємо що таке Времівський виступ;
- Що відбувається на Сході України? Говоримо про Бахмутський та Авдіївський напрямки;
- Коротко розповідаємо про те, чому ПВК "Вагнер" не є класичною приватною військовою компанією, про роль "Вагнеру" у війні та про те, як Пригожин почав відмовляти Путіну
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Подкаст "Кляті питання"
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