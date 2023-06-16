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Подкаст "Кляті питання"

Запорізький напрямок, Времівський виступ та "Вагнер" на війні в Україні — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 16 червня 2023, 19:15

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді подкасту обговорюємо:

  • Чому повітряні сили нарешті почали писати про рух ракет та БпЛА та як взагалі анонімні телеграм-канали отримували інформацію про це?
  • Контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку, головні складності з якими стикнулися ЗСУ та пояснюємо що таке Времівський виступ;
  • Що відбувається на Сході України? Говоримо про Бахмутський та Авдіївський напрямки;
  • Коротко розповідаємо про те, чому ПВК "Вагнер" не є класичною приватною військовою компанією, про роль "Вагнеру" у війні та про те, як Пригожин почав відмовляти Путіну
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Запорізький напрямок, Времівський виступ та "Вагнер" на війні в Україні — головне про війну за тиждень
16 червня 2023, 19:15 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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6 епізодів
Кавун та тютюн
8 епізодів
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173 епізоди
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6 епізодів
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23 епізоди
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