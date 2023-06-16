Запорожское направление, Времевский выступ и "Вагнер" на войне в Украине – главное о войне за неделю
— Пятница, 16 июня 2023, 19:15
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді подкасту обговорюємо:
- Чому повітряні сили нарешті почали писати про рух ракет та БпЛА та як взагалі анонімні телеграм-канали отримували інформацію про це?
- Контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку, головні складності з якими стикнулися ЗСУ та пояснюємо що таке Времівський виступ;
- Що відбувається на Сході України? Говоримо про Бахмутський та Авдіївський напрямки;
- Коротко розповідаємо про те, чому ПВК "Вагнер" не є класичною приватною військовою компанією, про роль "Вагнеру" у війні та про те, як Пригожин почав відмовляти Путіну
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах