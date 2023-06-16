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Кляті питання

Запорожское направление, Времевский выступ и "Вагнер" на войне в Украине – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 16 июня 2023, 19:15

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді подкасту обговорюємо:

  • Чому повітряні сили нарешті почали писати про рух ракет та БпЛА та як взагалі анонімні телеграм-канали отримували інформацію про це?
  • Контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку, головні складності з якими стикнулися ЗСУ та пояснюємо що таке Времівський виступ;
  • Що відбувається на Сході України? Говоримо про Бахмутський та Авдіївський напрямки;
  • Коротко розповідаємо про те, чому ПВК "Вагнер" не є класичною приватною військовою компанією, про роль "Вагнеру" у війні та про те, як Пригожин почав відмовляти Путіну
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Кляті питання

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Запорожское направление, Времевский выступ и "Вагнер" на войне в Украине – главное о войне за неделю
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